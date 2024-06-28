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Фотиев Гавриил Савельевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Фотиев Гавриил Савельевич
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
1690-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
01.10.1879
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
01.10.1879
Возраст (лет)
43
Причина смерти
скоропостижно
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.66, лист: 525
Полная запись МК
Счёт умерших: 20 муж
Умерш. - Фотиев Гавриил Савельевич, государственный крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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