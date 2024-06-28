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Белова Евдокия Иудична

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Белова Евдокия Иудична
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
1689-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
01.10.1879
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
дочь
Нас. Пункт приписки
с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
01.10.1879
Возраст (месяцев)
6
Причина смерти
от поносу
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.66, лист: 525
Полная запись МК
Счёт умерших: 25 жен
Умерш. - Белова Евдокия Иудична, дочь (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Белов Иуда Тихонович, государственный крестьянин (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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