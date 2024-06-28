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Белов Евдоким

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Белов Евдоким
Тип записи
о смерти
Номер записи
1628-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
01.09.1880
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Елшанка , Елшанская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Исповедывал: священник Благонадеждин Петр; Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.67, лист: 480
Полная запись МК
Счёт умерших: 24 муж
Умерш. - Белов Трофим Евдокимович, сын (с. Елшанка , Елшанская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Белов Евдоким, государственный крестьянин (с. Елшанка , Елшанская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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