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Фотиев Кузьма Яковлевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Фотиев Кузьма Яковлевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
1591-с
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
04.03.1880
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Исповедывал: священник Благонадеждин Петр; Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.67, лист: 475
Полная запись МК
Счёт умерших: 9 жен
Умерш. - Фотиева Марфа Еремеевна, жена (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Муж умерш. - Фотиев Кузьма Яковлевич, солдат (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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