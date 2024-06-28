Яков Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Никифорович

Яков Никифорович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Яков Никифорович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
1581-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
25.12.1881
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
сын
Нас. Пункт приписки
д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
25.12.1881
Возраст (лет)
1
Возраст (месяцев)
6
Причина смерти
от скарлатины
Священнослужители
Совершал погребение: священник Преображенский Николай , И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.74, лист: 490
Полная запись МК
Счёт умерших: 23 муж
Умерш. - Яков Никифорович, сын (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Никифор Филиппович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close