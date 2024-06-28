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Зинин Дамиан Георгиевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Зинин Дамиан Георгиевич
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
1576-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
30.10.1881
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
сын
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
30.10.1881
Возраст (дней)
2
Причина смерти
от младенческой
Священнослужители
Совершал погребение: священник Преображенский Николай , И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.74, лист: 490
Полная запись МК
Счёт умерших: 21 муж
Умерш. - Зинин Дамиан Георгиевич, сын (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Зинин Георгий Иванович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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