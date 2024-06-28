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Севастьянов Иван Алексеевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Севастьянов Иван Алексеевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
1569-с
Роль персоны
? править статус ?
Дата события
28.08.1881
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Священнослужители
Совершал погребение: священник Меркурьев Григорий , И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.74, лист: 488
Полная запись МК
#Н/Д
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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