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Самуил

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Самуил
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
1548-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
28.03.1881
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
сын
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
28.03.1881
Возраст (лет)
1
Причина смерти
корью
Священнослужители
Совершал погребение: священник Меркурьев Григорий , И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.74, лист: 484
Полная запись МК
Счёт умерших: 5 муж
Умерш. - Самуил, сын (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать умерш. - Агапия Михайловна, крестьянская девка (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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