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Феодосия

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Феодосия
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
1546-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
18.03.1881
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
жена
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
18.03.1881
Возраст (лет)
40
Причина смерти
от чахотки
Священнослужители
Совершал погребение: И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.74, лист: 483
Полная запись МК
Счёт умерших: 7 жен
Умерш. - Феодосия, жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Муж умерш. - Иван Федосеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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