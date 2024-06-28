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Толстов Дементий Матвеевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Толстов Дементий Матвеевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
1538-с
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
04.01.1881
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.74, лист: 482
Полная запись МК
Счёт умерших: 1 жен
Умерш. - Толстова Дарья Ефимовна, жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Муж умерш. - Толстов Дементий Матвеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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