Горбунов Матвей Афонасиевич
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Горбунов Матвей Афонасиевич
- Пол
- М
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 1536-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 03.01.1881
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- сын
- Нас. Пункт приписки
- с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата смерти
- 03.01.1881
- Возраст (месяцев)
- 2
- Причина смерти
- опухолью
- Священнослужители
- Совершал погребение: И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
- Архивный код
- ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.74, лист: 482
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 1 муж
Умерш. - Горбунов Матвей Афонасиевич, сын (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Горбунов Афонасий Григорьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
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