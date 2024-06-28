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Устин Михайлович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Устин Михайлович
Тип записи
о смерти
Номер записи
1525-с
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
05.12.1882
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Священнослужители
Исповедывал: священник Преображенский Николай; Совершал погребение: священник Преображенский Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.79, лист: 559
Полная запись МК
Счёт умерших: 38 жен
Умерш. - Ксения Егоровна, жена
Муж умерш. - Устин Михайлович, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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