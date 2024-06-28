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Ксения Егоровна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Ксения Егоровна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
1525-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
05.12.1882
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
жена
Дата смерти
05.12.1882
Возраст (лет)
34
Причина смерти
от удушья
Священнослужители
Исповедывал: священник Преображенский Николай; Совершал погребение: священник Преображенский Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.79, лист: 559
Полная запись МК
Счёт умерших: 38 жен
Умерш. - Ксения Егоровна, жена
Муж умерш. - Устин Михайлович, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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