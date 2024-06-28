Поликарп Феодорович
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Поликарп Феодорович
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 1519-с
- Роль персоны
- Отец умерш.
- Дата события
- 18.11.1882
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Преображенский Николай
- Архивный код
- ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.79, лист: 559
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 35 жен
Умерш. - Евдокия Поликарповна, дочь (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Поликарп Феодорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
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