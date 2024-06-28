Овчинников Зиновий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинников Зиновий Васильевич

Овчинников Зиновий Васильевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Овчинников Зиновий Васильевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
1445-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
27.09.1883
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
билетный солдат
Священнослужители
Совершал погребение: священник Преображенский Николай , псаломщик Благосклонов Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.88, лист: 520
Полная запись МК
Счёт умерших: 48 муж
Умерш. - Овчинников Максим Зиновиевич, сын
Отец умерш. - Овчинников Зиновий Васильевич, билетный солдат
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close