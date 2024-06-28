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Сидонов Сергий Яковлевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сидонов Сергий Яковлевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
1439-с
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
24.08.1883
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
Билярский пригород, Билярская вол., Чистопольский у., Казанская губ.
Священнослужители
Исповедывал: священник Преображенский Николай; Совершал погребение: священник Преображенский Николай , псаломщик Благосклонов Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.88, лист: 520
Полная запись МК
Счёт умерших: 44 жен
Умерш. - Сидонова Ксения Герасимовна, жена ( Билярский пригород, Билярская вол., Чистопольский у., Казанская губ.)
Муж умерш. - Сидонов Сергий Яковлевич, крестьянин ( Билярский пригород, Билярская вол., Чистопольский у., Казанская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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