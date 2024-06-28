Сидонова Ксения Герасимовна
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Сидонова Ксения Герасимовна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 1439-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 24.08.1883
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- жена
- Нас. Пункт приписки
- Билярский пригород, Билярская вол., Чистопольский у., Казанская губ.
- Дата смерти
- 24.08.1883
- Возраст (лет)
- 30
- Причина смерти
- от простуды
- Священнослужители
- Исповедывал: священник Преображенский Николай; Совершал погребение: священник Преображенский Николай , псаломщик Благосклонов Николай
- Архивный код
- ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.88, лист: 520
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 44 жен
Умерш. - Сидонова Ксения Герасимовна, жена ( Билярский пригород, Билярская вол., Чистопольский у., Казанская губ.)
Муж умерш. - Сидонов Сергий Яковлевич, крестьянин ( Билярский пригород, Билярская вол., Чистопольский у., Казанская губ.)
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