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Толстов Антон Антонович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Толстов Антон Антонович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
1393-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
02.06.1883
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
сын
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
02.06.1883
Возраст (лет)
1
Возраст (месяцев)
6
Причина смерти
от оспы
Священнослужители
Совершал погребение: священник Преображенский Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.88, лист: 515
Полная запись МК
Счёт умерших: 26 муж
Умерш. - Толстов Антон Антонович, сын (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Толстов Антон Филатович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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