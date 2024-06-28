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Карпов Ефрем Андреевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Карпов Ефрем Андреевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
1330-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
27.08.1884
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
слоб Екатерининская, Ново-Шешминская вол., Чистопольский у., Казанская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благосклонов Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.90, лист: 490
Полная запись МК
Счёт умерших: 13 жен
Умерш. - Карпова Наталия Ефремовна, дочь (слоб Екатерининская, Ново-Шешминская вол., Чистопольский у., Казанская губ.)
Отец умерш. - Карпов Ефрем Андреевич, крестьянин (слоб Екатерининская, Ново-Шешминская вол., Чистопольский у., Казанская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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