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Павел Семенович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Павел Семенович
Тип записи
о смерти
Номер записи
1324-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
28.07.1884
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Новая Киреметь, Чистопольский у., Казанская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благосклонов Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.90, лист: 488
Полная запись МК
Счёт умерших: 15 муж
Умерш. - Иван Павлович, сын (д. Новая Киреметь, Чистопольский у., Казанская губ.)
Отец умерш. - Павел Семенович, крестьянин (д. Новая Киреметь, Чистопольский у., Казанская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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