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Солдатов Анисим

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Солдатов Анисим
Тип записи
о смерти
Номер записи
1316-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
07.06.1884
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Преображенский Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.90, лист: 487
Полная запись МК
Счёт умерших: 8 жен
Умерш. - Солдатова Мария Анисимовна, дочь (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Солдатов Анисим, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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