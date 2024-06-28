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Чиндяев Василий Васильевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Чиндяев Василий Васильевич
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
1262-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
14.10.1885
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
сын
Дата смерти
14.10.1885
Возраст (лет)
2
Причина смерти
от кори
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.96, лист: 342
Полная запись МК
Счёт умерших: 21 муж
Умерш. - Чиндяев Василий Васильевич, сын
Отец умерш. - Чиндяев Василий Васильевич, солдат
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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