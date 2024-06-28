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Голомедова Марина Григорьевна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Голомедова Марина Григорьевна
Тип записи
о смерти
Номер записи
1261-с
Роль персоны
Мать умерш.
Дата события
12.10.1885
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
солдатская жена
Нас. Пункт приписки
с. Гостевка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.96, лист: 342
Полная запись МК
Счёт умерших: 25 жен
Умерш. - Голомедова Пелагея, дочь (с. Гостевка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать умерш. - Голомедова Марина Григорьевна, солдатская жена (с. Гостевка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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