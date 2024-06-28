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Чиндяева Пелагея Евфимиевна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Чиндяева Пелагея Евфимиевна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
1256-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
28.09.1885
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
дочь
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
28.09.1885
Возраст (недель)
1
Причина смерти
от младенческой
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.96, лист: 341
Полная запись МК
Счёт умерших: 22 жен
Умерш. - Чиндяева Пелагея Евфимиевна, дочь (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Чиндяев Евфимий Фаддеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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