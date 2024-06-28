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Горлов Василий Меркулович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Горлов Василий Меркулович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
1251-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
29.08.1885
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
уволенный в запас армии рядовой
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
29.08.1885
Возраст (лет)
35
Причина смерти
от простуды
Священнослужители
Исповедывал: священник Благосклонов Николай; Совершал погребение: священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.96, лист: 340
Полная запись МК
Счёт умерших: 16 муж
Умерш. - Горлов Василий Меркулович, уволенный в запас армии рядовой (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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