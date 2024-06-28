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Степанищев Матвей Зотович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Степанищев Матвей Зотович
Тип записи
о смерти
Номер записи
1241-с
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
04.07.1885
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Исповедывал: священник Благосклонов Николай; Совершал погребение: священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.96, лист: 338
Полная запись МК
Счёт умерших: 13 жен
Умерш. - Степанищева Варвара Егоровна, жена (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Муж умерш. - Степанищев Матвей Зотович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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