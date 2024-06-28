Афанасьев Сергей Александрович
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Афанасьев Сергей Александрович
- Пол
- М
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 1236-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 17.06.1885
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- сын
- Дата смерти
- 17.06.1885
- Возраст (месяцев)
- 9
- Причина смерти
- от поноса
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Благосклонов Николай , И. д. псаломщика Лавров Николай
- Архивный код
- ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.96, лист: 337
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 12 муж
Умерш. - Афанасьев Сергей Александрович, сын
Отец умерш. - Афанасьев Александр Александрович, отставной военный писарь из дворян
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
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