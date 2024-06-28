Фотиев Исай Феодотович
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Фотиев Исай Феодотович
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 1207-с
- Роль персоны
- Отец умерш.
- Дата события
- 04.12.1886
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Николай
- Архивный код
- ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.101, лист: 238
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 36 муж
Умерш. - Фотиев Василий Исаевич, сын (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Фотиев Исай Феодотович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
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