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Чиндяев Владимир Феодорович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Чиндяев Владимир Феодорович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
1194-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
12.08.1886
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
сын
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
12.08.1886
Возраст (лет)
2
Причина смерти
от простуды
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.101, лист: 236
Полная запись МК
Счёт умерших: 28 муж
Умерш. - Чиндяев Владимир Феодорович, сын (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Чиндяев Феодор Григорьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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