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Овчинников Феодор

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Овчинников Феодор
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
1188-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
23.07.1886
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
сын
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
23.07.1886
Возраст (лет)
1
Причина смерти
от боли в животе
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.101, лист: 235
Полная запись МК
Счёт умерших: 25 муж
Умерш. - Овчинников Феодор, сын (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать умерш. - Овчинникова Агапия Степановна, вдова (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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