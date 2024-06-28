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Ламбин Маркел Николаевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Ламбин Маркел Николаевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
1154-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
21.01.1886
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Миряльское, Чистопольский у., Казанская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.101, лист: 228
Полная запись МК
Счёт умерших: 2 жен
Умерш. - Ламбина Пелагея Маркеловна, дочь (с. Миряльское, Чистопольский у., Казанская губ.)
Отец умерш. - Ламбин Маркел Николаевич, крестьянин (с. Миряльское, Чистопольский у., Казанская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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