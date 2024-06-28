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Ламбина Пелагея Маркеловна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Ламбина Пелагея Маркеловна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
1154-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
21.01.1886
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
дочь
Нас. Пункт приписки
с. Миряльское, Чистопольский у., Казанская губ.
Дата смерти
21.01.1886
Возраст (месяцев)
6
Причина смерти
от болезни в глотке
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.101, лист: 228
Полная запись МК
Счёт умерших: 2 жен
Умерш. - Ламбина Пелагея Маркеловна, дочь (с. Миряльское, Чистопольский у., Казанская губ.)
Отец умерш. - Ламбин Маркел Николаевич, крестьянин (с. Миряльское, Чистопольский у., Казанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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