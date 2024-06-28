Шишкова Ксения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишкова Ксения Григорьевна

Шишкова Ксения Григорьевна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Шишкова Ксения Григорьевна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
1148-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
28.12.1887
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
Сергиевская мещанка из цыган
Нас. Пункт приписки
Бугурусланский уезд,
Дата смерти
28.12.1887
Возраст (лет)
58
Причина смерти
от старости
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.107, лист: 356
Полная запись МК
Счёт умерших: 41 жен
Умерш. - Шишкова Ксения Григорьевна, Сергиевская мещанка из цыган ( Бугурусланский уезд, )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close