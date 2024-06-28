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Филатова Наталия Николаевна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Филатова Наталия Николаевна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
1116-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
27.08.1887
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
дочь
Нас. Пункт приписки
д. Биктемирова, Алькеевская вол., Спасский у., Казанская губ.
Дата смерти
27.08.1887
Возраст (дней)
3
Причина смерти
?
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.107, лист: 351
Полная запись МК
Счёт умерших: 25 жен
Умерш. - Филатова Наталия Николаевна, дочь (д. Биктемирова, Алькеевская вол., Спасский у., Казанская губ.)
Отец умерш. - Филатов Николай Евграфович, крестьянин (д. Биктемирова, Алькеевская вол., Спасский у., Казанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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