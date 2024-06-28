Константин Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантин Алексеевич

Константин Алексеевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Константин Алексеевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
1079-с
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
06.04.1887
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Исповедывал: священник Благосклонов Николай; Совершал погребение: священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.107, лист: 345
Полная запись МК
Счёт умерших: 11 жен
Умерш. - Матрона Ивановна, жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Муж умерш. - Константин Алексеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1827 ст.
Неизвестно
Шугурово, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close