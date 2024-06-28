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Сысуев Тимофей Иванович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сысуев Тимофей Иванович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
1074-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
20.03.1887
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
20.03.1887
Возраст (лет)
20
Причина смерти
желтухой
Священнослужители
Исповедывал: священник Благосклонов Николай; Совершал погребение: священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.107, лист: 344
Полная запись МК
Счёт умерших: 12 муж
Умерш. - Сысуев Тимофей Иванович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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