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Наумов Никифор Семенович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Наумов Никифор Семенович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
1049-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
23.09.1888
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
сын
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
23.09.1888
Возраст (месяцев)
6
Причина смерти
от младенческой
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.113, лист: 334
Полная запись МК
Счёт умерших: 22 муж
Умерш. - Наумов Никифор Семенович, сын (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Наумов Семен Константинович, 0 (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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