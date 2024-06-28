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Полатова Фекла Емельяновна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Полатова Фекла Емельяновна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
1040-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
18.06.1888
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
дочь
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
18.06.1888
Возраст (месяцев)
1
Причина смерти
от младенческой
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.113, лист: 332
Полная запись МК
Счёт умерших: 15 жен
Умерш. - Полатова Фекла Емельяновна, дочь (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Полатов Емельян Иванович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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