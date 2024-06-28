Быханов Антон Петрович
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Быханов Антон Петрович
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 1023-с
- Роль персоны
- Отец умерш.
- Дата события
- 02.12.1887
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- рядовой
- Нас. Пункт приписки
- д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
- Архивный код
- ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.113, лист: 329
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 6 жен
Умерш. - Быханова Анисья Антоновна, дочь (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Быханов Антон Петрович, рядовой (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Примечание: Уведомление №142 от 3.12.1887: Дано от Илекского Станичного правления в том, что дочь рядового Самарской губ Бузулукского уезда Герасимовской волости дер Даниловки Антона Петровича Быханова Анисья шести лет православного вероисповедания 02.12.1887г. от продолжительной долезни умерла, что удостоверяетсяподписью с при? казенной печати г. Иоек И.Д. Атамана Илекской ст. есаул Солдатов, станичный ?
- Примечание / Дополнительно
- Уведомление №142 от 3.12.1887: Дано от Илекского Станичного правления в том, что дочь рядового Самарской губ Бузулукского уезда Герасимовской волости дер Даниловки Антона Петровича Быханова Анисья шести лет православного вероисповедания 02.12.1887г. от продолжительной долезни умерла, что удостоверяетсяподписью с при? казенной печати г. Иоек И.Д. Атамана Илекской ст. есаул Солдатов, станичный ?
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