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Быханова Анисья Антоновна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Быханова Анисья Антоновна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
1023-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
02.12.1887
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
дочь
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
02.12.1887
Возраст (лет)
6
Причина смерти
от продолжительной болезни
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.113, лист: 329
Полная запись МК
Счёт умерших: 6 жен
Умерш. - Быханова Анисья Антоновна, дочь (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Быханов Антон Петрович, рядовой (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Примечание: Уведомление №142 от 3.12.1887: Дано от Илекского Станичного правления в том, что дочь рядового Самарской губ Бузулукского уезда Герасимовской волости дер Даниловки Антона Петровича Быханова Анисья шести лет православного вероисповедания 02.12.1887г. от продолжительной долезни умерла, что удостоверяетсяподписью с при? казенной печати г. Иоек И.Д. Атамана Илекской ст. есаул Солдатов, станичный ?
Примечание / Дополнительно
Уведомление №142 от 3.12.1887: Дано от Илекского Станичного правления в том, что дочь рядового Самарской губ Бузулукского уезда Герасимовской волости дер Даниловки Антона Петровича Быханова Анисья шести лет православного вероисповедания 02.12.1887г. от продолжительной долезни умерла, что удостоверяетсяподписью с при? казенной печати г. Иоек И.Д. Атамана Илекской ст. есаул Солдатов, станичный ?
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