Ченышев Феодор Зотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧенышев Феодор Зотович

Ченышев Феодор Зотович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Ченышев Феодор Зотович
Тип записи
о смерти
Номер записи
1018-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
15.01.1888
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.113, лист: 328
Полная запись МК
Счёт умерших: 3 жен
Умерш. - Ченышева Варвара Феодоровна, дочь (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Ченышев Феодор Зотович, солдат (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close