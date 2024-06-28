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Чиндяев Феодор Мартынович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Чиндяев Феодор Мартынович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
991-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
03.12.1889
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
03.12.1889
Возраст (лет)
40
Причина смерти
от язвы
Священнослужители
Исповедывал: священник Благосклонов Николай; Совершал погребение: священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.114, лист: 342
Полная запись МК
Счёт умерших: 33 муж
Умерш. - Чиндяев Феодор Мартынович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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