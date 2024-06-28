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Быханов Феодор Емельянович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Быханов Феодор Емельянович
Тип записи
о смерти
Номер записи
930-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
28.02.1889
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.114, лист: 331
Полная запись МК
Счёт умерших: 3 муж
Умерш. - Быханов Матвей Феодорович, сын (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Быханов Феодор Емельянович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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