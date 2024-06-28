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Куроедов Николай Иванович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Куроедов Николай Иванович
Тип записи
о смерти
Номер записи
912-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
10.09.1905
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
псаломщик
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт умерших: 37 жен
Умерш. - Куроедова Вера Николаевна, дочь (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Куроедов Николай Иванович, псаломщик (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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