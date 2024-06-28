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Смирнов Арсентий Петрович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Смирнов Арсентий Петрович
Тип записи
о смерти
Номер записи
866-с
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
20.02.1905
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Беневоленский Михаил , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт умерших: 15 жен
Умерш. - Смирнова Татьяна Ивановна, гражданская жена (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Муж умерш. - Смирнов Арсентий Петрович, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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