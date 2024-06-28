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Фотеев Кузьма

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Фотеев Кузьма
Тип записи
о смерти
Номер записи
854-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
29.01.1905
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Беневоленский Михаил , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт умерших: 8 жен
Умерш. - Фотеева Анна Кузьминична, дочь (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Фотеев Кузьма, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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