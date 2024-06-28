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Панин Василий Петрович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Панин Василий Петрович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
808-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
28.04.1906
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Перовка, Усманская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
28.04.1906
Возраст (лет)
36
Причина смерти
болезнь печени
Священнослужители
Исповедывал: священник Державин Александр; Совершал погребение: священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
Полная запись МК
Счёт умерших: 15 муж
Умерш. - Панин Василий Петрович, крестьянин (с. Перовка, Усманская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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