Кирдищев Алексей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирдищев Алексей Ефимович

Кирдищев Алексей Ефимович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Кирдищев Алексей Ефимович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
801-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
29.03.1906
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
сын
Нас. Пункт приписки
д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
29.03.1906
Возраст (лет)
1
Причина смерти
от английской бол.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
Полная запись МК
Счёт умерших: 10 муж
Умерш. - Кирдищев Алексей Ефимович, сын (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Кирдищев Ефим Иларионович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close