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Бузуров Дмитрий Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Бузуров Дмитрий Дмитриевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
788-с
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
09.01.1906
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Исповедывал: священник Уваров Николай; Совершал погребение: священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
Полная запись МК
Счёт умерших: 2 жен
Умерш. - Бузурова Агриппина Прокопьевна, жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Муж умерш. - Бузуров Дмитрий Дмитриевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
?.08.1893
Неизвестно
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