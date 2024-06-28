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Семенова (Семенова) Агапия Абрамовна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Семенова (Семенова) Агапия Абрамовна
Тип записи
о смерти
Номер записи
761-с
Роль персоны
Мать умерш.
Дата события
17.08.1907
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
вдова
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
Полная запись МК
Счёт умерших: 26 жен
Умерш. - Анна, дочь (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать умерш. - Семенова (Семенова) Агапия Абрамовна, вдова (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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